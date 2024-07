Tre pozzi per resistere alla grande sete 

Con l'intervento strutturale ingessato dalla burocrazia, l’unica via per non morire di sete sono i pozzi artesiani. Tra Villagrande e Villanova Strisaili il Comune ne ha commissionato tre, realizzati in due giorni di lavoro. A curare le operazioni l’impresa specializzata Mereu Sardegna trivellazioni di Gino Mereu, di Tertenia, che ha trivellato nella zona di Su Biviu, all’altezza dell’ex galoppatoio, ricavando tre cisterne sotterranee da 60 metri ciascuna. Così le due comunità possono sopravvivere alla grande sete. In mezza Ogliastra gli effetti della siccità si tramutano in restrizioni del servizio di erogazione dell’acqua potabile applicate in undici dei ventidue centri. A Jerzu da ieri l’erogazione si interrompe alle 17 e riprende alle 6 del giorno successivo.

Tutti in fila

Oltre a Villagrande e Tertenia, altri Comuni del territorio sono in fila per realizzare pozzi artesiani utili ad alleggerire l’emergenza. Nei pozzi realizzati a Su Biviu, in un terreno inizialmente alluvionale e più in fondo granitico, l’impresa ha trovato area fertile, con più vene rintracciate già a una quota di 20 metri. «La richiesta - dicono dalla Mereu Sardegna trivellazioni di Gino Mereu - è in fortissimo aumento. Non solo per la realizzazione, ma anche per la manutenzione di vecchi pozzi, tra cui molti trascurati e su cui si sta procedendo alla pulizia e alla video ispezione». Nelle scorse settimane l’impresa ha omaggiato la comunità di Tertenia con un pozzo di 40 metri a Sarrala, mentre un’altra ditta del paese, la Mario e Daniele Mereu, ha fatto lo stesso ma a monte dell’abitato.

Emergenza totale

Tortolì non ha restrizioni d’acqua, anche grazie all’invaso di Santa Lucia che regge pur essendo a metà della portata. Tuttavia la Giunta comunale ha dichiarato lo stato di calamità naturale a causa della siccità. L’emergenza coinvolge anche gli allevatori insediati a valle di Talana. È il caso di Stefano Arzu, titolare di un’azienda zootecnica nelle campagne di Arbuleu. «Qui non c’è più acqua. Ho richiesto l’intervento della Protezione civile che mi ha rimpallato al Comune. È una situazione assurda. I maiali possono restare due giorni senza mangiare, ma non più di uno senza bere. Mi dicano cosa devo fare».

