Tre poesie da premiare e trascrivere nella ceramica 

“Le strade della poesia”, il concorso ideato dall’associazione Radici e Ali a Gonnesa, sta per selezionare le tre poesie che saranno trascritte nelle mattonelle in ceramica e inserite nei muri di Gonnesa. Il 17, a S’Olivariu, una selezione di poesie tra quelle partecipanti al concorso sarà letta e presentata al pubblico, con gli intermezzi musicali di Lino Ria (armonica), conduce Sara Marrocu. Sono dodici le poesie che partecipano al concorso, le tre migliori saranno selezionate dalla giuria e comunicate al pubblico durante la serata di giovedì. L’appuntamento con “Le strade della poesia” è a partire dalle 21, nella cornice del parco comunale di S’Olivariu, in via Don Minzoni. (a.pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA