Tre pini sacrificati per il via ai lavori in viale D’Annunzio  

Sei giorni all’alba. Lunedì prossimo, dopo mezzo secolo d’attesa, verrà inaugurato il cantiere per realizzare le opere di urbanizzazione in viale D’Annunzio. L’apertura dei lavori, che verranno curati dall’impresa Fratelli Deidda di Gairo, verrà anticipata dalla presentazione delle linee guida sulla rivoluzione al traffico, studiata dalla polizia locale, che verrà illustrata entro il fine settimana. Per portare a termine l’intervento, che annuncia opere per 440 mila euro, verranno abbattuti tre pini marittimi lungo il viale che, da via San Gemiliano, apre verso l’omonima spiaggia attraversando l’agglomerato residenziale. Dunque la maggior parte degli alberi di viale D’Annunzio resterà in piedi. Nei mesi scorsi l’opinione pubblica nel quartiere di San Gemiliano, piuttosto eterogenea nel richiedere un’urbanizzazione confortevole e moderna, si era divisa sulla sorte degli arbusti, le cui radici nel corso del tempo hanno provocato danni infilandosi nelle condotte dei sottoservizi, esplose in più di una circostanza per la loro pressione. I residenti hanno più volte invocato gli interventi, in virtù del fatto che sia d’estate che d’inverno le condizioni del percorso sterrato, dove il carico antropico è aumentato in maniera esponenziale nel corso degli anni, non consentono il transito in sicurezza, né in auto, né in moto. (ro. se.)

