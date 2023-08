Tre piloni finiscono sott’acqua, chiuso anche il terzo pontile 

Anche il terzo pontile perde pezzi e diventa sempre più pericoloso. Oltre al fatto che, così come il primo, sta scomparendo. Ieri mattina nella spiaggia di Torregrande sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, avvisati dopo il crollo di tre piloni. Ovviamente, registrata la situazione di pericolo, i vigili urbani insieme agli operai del cantiere comunale hanno posizionato alcune transenne per impedirne l'accesso. Un latro pezzo di storia cittadina che lentamente sta scomparenso, visto che sino a qualche anno fa il terzo e il primo pointile erano punti di riferimento prima per i giovani che andavamo al mare e poi per i pescatori cittadini. ( m. g. )

