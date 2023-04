Tre piccoli fori su una pietra, reperto nuragico? 

Nelle campagne di Perdasdefogu è stato ritrovato un oggetto particolare ma ancora non si sa se si tratti di un reperto archeologico. Diverse le ipotesi fatte sulla pietra di uno spessore di pochi centimetri e che presenta tre piccoli fori. Si parla per ora solo di supposizioni ma sarà solo la Soprintendenza archeologica a determinare di cosa si tratti.

C’è chi dice che la pietra sia un calco utilizzato per i bronzetti sardi, c’è chi sostiene che sia un piedistallo proprio per i bronzetti, altri ancora che sia una pietra utilizzata come peso per i telai e infine chi pensa che all’interno del “reperto” ci siano solo dei semi e sia stata la natura a fare il suo corso. Se all’interno del piccolo oggetto si trovasse davvero un bronzetto sarebbe una gran bella scoperta ma oggi sono solo le congetture a farla da padrone. Non si sa di preciso quando e dove la pietra sia stata ritrovata. Certo è che se si avessero più indizi sulla località del ritrovamento questi potrebbero essere controproducenti e innescare una caccia al tesoro, magari inesistente. Consegnata ieri all’amministrazione comunale la pietra è stata posta in cassaforte. Gli stessi amministratori non rilasciano nessuna dichiarazione in considerazione del fatto che non si abbia nessuna certezza sull’oggetto. Dal Comune si attendono le verifiche delle autorità competenti. Un archeologo della Soprintendenza dovrebbe arrivare questa mattina a Perdasdefogu. Solo un responso scientifico potrà fare luce sul misterioso ritrovamento. (f. l.)

