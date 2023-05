Tre persone aggredite  con lancio di pietre  e minacciate di morte 

In via Sini, al numero 2 della palazzina comunale, cresce la paura. Tre persone hanno presentato altrettante querele in Questura per denunciare le aggressioni e le minacce subite da una 70enne. La donna avrebbe, come raccontato dalle vittime, lanciato pietre, secchi d’acqua e oggetti a chi si trovava nel piazzale impegnato nelle operazione di svuotamento dei bidoni della spazzatura. Non solo: in un’occasione avrebbe schiaffeggiato una vicina ritenendola responsabile di una scritta apparsa nel muro del palazzo contro di lei. Una situazione esplosiva. E dopo le denunce presentate dalle tre persone assistite dall’avvocato Stefano Piras, ora sotto la lente d’ingrandimento della Polizia.

Gli episodi, almeno quelli denunciati, sono avvenuti negli ultimi dieci giorni. Un 53enne (alla fine ha riportato sette giorni di cure) ha raccontato ai poliziotti di aver visto una donna sui 70 anni (con problemi di salute) lanciare dalla finestre della sua casa un secchio d’acqua, una caraffa di ceramica mentre l’uomo stava svolgendo il suo lavoro. Poi la 70enne sarebbe scesa, mettendo le mani attorno al collo dell’uomo (seguito da un tutore) fino alle minacce con un coltello. «Non tornare più». Un altro (27 anni) è stato colpito alla testa da una grossa pietra lanciata sempre dalla stessa donna. «Vi uccido se non andate via», ha urlato poi. Infine ieri l’ultima denuncia depositata in questura. Un’inquilina, 34 anni, è stata colpita al volto da una manata dalla settantenne che l’accusava di aver scritto qualcosa di offensivo nei suoi confronti. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA