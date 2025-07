Tre perdite idriche in pochi giorni  

In via Brigata Sassari a Sestu le riparazioni delle perdite idriche hanno fatto tripletta. L’ultima, completata in questi giorni, è la terza nel giro di un paio di settimane. Il copione si ripete. Una perdita d’acqua spacca l’asfalto, arriva la riparazione, ma pochi giorni dopo lo zampillo ritorna, prova di una tubazione colabrodo. Intanto per gli abitanti della zona la situazione significa avere un filo d’acqua in casa, e la piscina sotto casa, anche se le riparazioni avvengono sempre con rapidità; e in tanti non ne possono più. Sembra probabile la sostituzione totale della conduttura in tempi rapidi, ma Abbanoa al momento non ha fornito dichiarazioni precise su quando. L’intervento è sollecitato anche dal Comune. Il gestore dell’acqua intanto non resta inattivo e sta sostituendo le condotte in via Europa e in via Picasso, interventi parte di una serie di lavori a Sestu e in altri Comuni.

