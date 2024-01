Tre (per ora) aspiranti presidenti  e una trentina di liste al rush finale 

Non sono rimasti in tre. C’è la possibilità che, il 25 febbraio, i candidati alla presidenza della Regione possano essere addirittura cinque. Oltre al centrodestra di Paolo Truzzu, al centrosinistra di Alessandra Todde, alla coalizione che sostiene Renato Soru, torna in campo Maria Rosaria Randaccio con la sua battaglia per la Zona franca extradoganale sotto le insegne di La Forza del Popolo, ed è in campo anche Lucia Chessa, per Sardegna Resiste. Non è stato accolto il simbolo di Giulia Moi, ex europarlamentare M5S, mentre dal cartello che comprende Alleanza Sardegna e il Pli è stato escluso il simbolo di una lista di matrice democristiana.

La situazione

Al momento lo scenario è questo: in attesa di capire che cosa farà Sardigna Natzione, 12 forze si rifanno al centrodestra (è da mettere nel conto la possibilità che alcuni schieramenti non presentino lista), 10 al centrosinistra, 5 a Soru. Quindi le liste delle candidate governatrici Chessa e Randaccio completano un quadro che, da qui a lunedì, avrà qualche ritocco. E così, sosterranno Paolo Truzzu, al netto di cambiamenti, FdI, Forza Italia, Riformatori, Lega, Psd’Az, Alleanza Sardegna-Pli, Sardegna al centro 2020, Udc, Dcr con Rotondi, Truzzu presidente, Autonomia, Democristiani sardi. A favore di Alessandra Todde correranno Pd, M5S, Uniti per Todde, Progressisti-La Base, Psi, Alleanza Verdi Sinistra, Sinistra Futura, Demos, Fortza Paris, Orizzonte Comune. Con Renato Soru sono in campo Progetto Sardegna, +Europa-Azione-Upc, Rifondazione, Liberu, Vota Sardigna (cartello composto da Irs, che a differenza di Progres e Sardegna chiama Sardegna ha presentato il simbolo). Lunedì, giorno della presentazione nei Tribunali, si conosceranno le eventuali variazioni.

I candidati

Intanto continua la corsa alle candidature. La Lega a Cagliari ripropone Andrea Piras, presidente della prima Commissione, e si riaffida nel Sulcis al capogruppo uscente Michele Ennas. A Nuoro punta sull’assessore ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu, sul consigliere comunale Emilio Zola e sull’assessora alle Politiche sociali di Borore Alessandra Bonu. Colpo grosso di FdI: in formazione è schierato Emanuele Cera, consigliere regionale, vicecoordinatore di Forza Italia Sardegna con la delega agli Enti Locali. Il partito di Tajani a Cagliari, oltre ad Ada Lai, conferma Edoardo Tocco e lancia il vicecoordinatore Ivan Piras. A Olbia c’è il capogruppo uscente Angelo Cocciu. E poi Bastianino Monni, assessore all’Urbanistica di Olbia, Sabrina Serra, assessora alla Cultura di Olbia, Rosanna Giudice, ex sindaca della Maddalena. Sardegna2020 propone l’assessore di Selargius Gigi Gessa. Quindi i Riformatori: tra i candidati, la vicesindaca di Selargius Gabriella Mameli e Umberto Ticca, presidente della commissione Lavori pubblici a Cagliari e delegato alla pianificazione della città metropolitana. Sul fronte Todde, il Pd propone Chiara Pili, la presidente dei Giovani Dem sardi. A Nuoro confermato Roberto Deriu. A Oristano ecco Roberto Martani, avvocato, impegnato nella lotta contro la violenza di genere e le ludopatie. Quindi due giornalisti: Claudio Cugusi nel Psi e Antonello Lai nella civica Uniti per Todde. Infine Orizzonte Comune, che a Sassari schiera il leader Franco Cuccureddu, a Cagliari l’ex sindaca di Pula Carla Medau e nel Medio Campidano Sergio Murgia.

RIPRODUZIONE RISERVATA