Tre passi per individuare un nome condiviso 

Il centrodestra si è dato un cronoprogramma in tre passi. Dopo il vertice di Palazzo Tirso, cui ieri è seguita a Nuoro la nuova rivendicazione della leadership di coalizione da parte di FdI, con il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, la coalizione vuole arrivare alla designazione del candidato governatore senza scossoni. Il tavolo – com’è naturale – è stato aggiornato a data da destinarsi. E, prima di individuare il nome da proporre ai sardi, passerà attraverso tre fasi: la definizione del programma, dei confini della coalizione e, infine, la sintesi. Giovedì (cioè il giorno prima del tavolo di coalizione), il governatore Solinas era a Roma. Da quel che si è saputo dalla Capitale, avrebbe avuto delle interlocuzioni con diverse segreterie nazionali, ricevendo conferma che il tema delle elezioni sarde non era ancora stato definito e che al momento l’unica ipotesi generale sul campo è la riconferma degli uscenti. Da qui la decisione dei Psd’Az e della Lega di presentarsi al vertice di Palazzo Tirso. Durante il quale pare che solo Sardegna 2020, con Antonello Peru, non abbia nascosto i dissapori con Solinas, chiedendo esplicitamente di delineare un nuovo identikit per la guida della coalizione. E tutti – anche Fratelli d’Italia – alla fine hanno ammesso che, al momento della sintesi, si atterranno alle decisioni finali del tavolo. Ora, dopo la nuova dichiarazione di Truzzu («Non voglio credere che FdI non avrà il candidato»), è da capire se tutto tornerà in gioco, compresa la sua contrapposizione a Solinas nell’orizzonte della designazione. (lo. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA