Tre parrucchieri ai Mondiali 

Sono tre i professionisti sardi che parteciperanno ai Mondiali di acconciatura, make up e barber, che si svolgeranno a Paestum domenica e lunedì. I concorrenti sono Roberta Meloni, trentacinquenne specializzata in acconciature in 3D, Giorgio Ortu, barber hobbista di 35 anni, entrambi di Assemini, e Debora Spano, quarantenne di Sarroch, specializzata in acconciature. All’importante competizione si confronteranno, nelle diverse categorie, oltre cento professionisti provenienti da tutto il mondo.

«Tre anni fa ho partecipato a un concorso della nazionale italiana, dove ho conquistato il terzo posto. Oggi, con diversi corsi di specializzazione alle spalle, mi metto in gioco in questa nuova avventura, e poi inaugurerò il mio nuovo salone Villaspeciosa», spiega Roberta Meloni.

Per Giorgio Ortu la finalità è diversa: «Dopo vari corsi di specializzazione ho perfezionato una mia tecnica di taglio, che un giorno mi piacerebbe poter insegnare». Una veterana di questo concorso è Debora Spano: «Sono la referente in Sardegna dell’organizzatore del concorso e in passato ho già partecipato all’edizione del 2018, che si era svolta in Russia». (a. cu.)

