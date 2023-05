Tre pareti per gli appassionati  dell’arrampicata sportiva 

A Segariu ci sarà spazio per l’arrampicata sportiva. Nel centro della Marmilla saranno realizzate tre pareti. L’intervento rientra all’interno dei percorsi individuati dall’amministrazione che prevedono uno sviluppo sostenibile e vocato al miglioramento della qualità nella ricezione dei visitatori. «I cittadini, negli ultimi anni hanno dimostrato di essere interessati ad usufruire delle opportunità offerte dal territorio per le attività di arrampicata e sport all’aperto», dice il sindaco Andrea Fenu. I lavori costeranno 5mila euro. I progettisti hanno individuato tre settori ideali per l’arrampicata sportiva, situati a sud del centro abitato. (g. g. s.)

