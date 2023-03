Tre panetti da un chilo di coca Madre e figlia fermate al porto  

Madre e figlia, arrivate da Perugia a Olbia per un breve soggiorno in Gallura, avevano tutta l’aria di essere delle turiste. Ma quando Elisabetta Aslani, 43 anni, e Raffaella Sokoli, 20 anni, sono scese dal traghetto all’Isola Bianca e hanno visto i finanzieri, la situazione è completamente cambiata. Le due donne hanno iniziato a dare segni di disagio e nervosismo e dopo qualche minuto il personale della Guardia di Finanza di Olbia ha capito perché. Madre e figlia, secondo i militari, avevano in auto una borsa con tre panetti, ciascuno del peso di un chilo: i test effettuati dalle Fiamme Gialle hanno confermato che il contenuto è cocaina.

La borsa, sempre stando agli atti dell’indagine aperta dalla Procura di Tempio, era nascosta sotto uno dei sedili, quindi senza particolari precauzioni per evitare i controlli. Le due donne di origini albanesi sono state arrestate e portate dal porto di Olbia nel comando della Guardia di Finanza. Non hanno saputo fornire una spiegazione plausibile sulla presenza della droga nella loro utilitaria e sono state trasferite nel carcere di Bancali.

Ieri mattina sono comparse davanti al gip del Tribunale di Tempio, che ha disposto per le due donne la misura della custodia cautelare in carcere. I militari delle Fiamme Gialle di Olbia, coordinati dal capitano Carlo Lazzari, stanno indagando per individuare destinazione e provenienza della cocaina.

