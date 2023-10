Tre paesi protagonisti sulle strade dello zafferano 

Tre paesi uniti nel nome del fiore viola. Così anche quest’anno dal 5 al 19 novembre i comuni di Turri, Villanovafranca e San Gavino metteranno in mostra il loro oro rosso, lo zafferano di Sardegna Dop. L’evento presenta un ricco cartellone di iniziative.

Il primo appuntamento sarà domenica 5 a Turri con un programma ricco di iniziative e si prosegue poi a Villanovafranca, domenica 12 mentre a San Gavino Monreale ci sarà l’ultimo appuntamento domenica 19. Saranno tre weekend dove andare alla scoperta della storia e delle tradizioni, respirare l’atmosfera che ruota attorno alla raccolta dei fiori di zafferano e degustare alcuni piatti tipici. Tra gli organizzatori è in prima fila Nicola Ennas, assessore ai grandi eventi del Comune di San Gavino: «Lo zafferano rappresenta l’anima e l’essenza della nostra comunità. San Gavino è, in Italia, tra i principali produttori di zafferano, tanto che in paese, quasi non esiste famiglia che non abbia legami con questa produzione d’eccellenza. Domenica 19 la nostra comunità sarà pronta ad accogliere i visitatori mettendo in mostra il nostro oro rosso con un ricco programma di iniziative». Nel 2023 Villanovafranca sarà il centro capofila come evidenzia il sindaco Matteo Castangia: «Il Festival “Strade dello zafferano di Sardegna Dop” – nasce nel 2017 dalla volontà delle tre attuali amministrazioni comunali di voler mettere in rete i tre comuni che hanno ottenuto la Dop sullo zafferano. (g.pit.)

