Samassi-Serramanna-Villacidro.
15 febbraio 2026 alle 00:28

Tre paesi in festa per una centenaria 

Una centenaria per tre paesi: Serramanna, paese in cui ha vissuto da quando si è sposata, Villacidro, dove è nata, e Samassi: dove risiede da sei anni in una comunità alloggio per anziani. Barbarina Chia nei giorni scorsi ha festeggiato il secolo di vita ricevendo gli auguri dei sindaci dei tre paesi, e dell’associazione Anni D’Argento di Serramanna. Primogenita di una famiglia di sette figli di Villacidro, ha vissuto dall’età di 23 anni a Serramanna, da quando si è unita in matrimonio con Edolvio Pisano, minatore serramannese, mettendo al modo tre figli. «Mia madre, che sa leggere e scrivere correntemente – racconta una delle figlie – ha sempre tenuto a informarsi attraverso i notiziari in televisione, ha sempre frequentato la chiesa, era molto creativa e ha sempre avuto la passione per la cucina, il cucito, l’uncinetto e i lavori a maglia. Amava il mare e viaggiare col marito e amici». ( ig. pil. )

