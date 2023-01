Tre paesi in comunione energetica 

Il comune di Baunei, insieme ai comuni di Urzulei e Talana, avvierà una collaborazione con il comune piemontese di Magliano Alpi, puntando a costituire una Comunità energetica rinnovabile (Cer).

Entusiasmo

L’annuncio apparso nei giorni scorsi sul profilo Facebook del comune di Baunei apre scenari completamente nuovi nel campo della produzione di energia in scala paesana. «Rendere protagonista il cittadino significa che ognuno avrà la possibilità di acquisire integralmente i benefici derivanti dalla produzione di energia, anche di quelli che, in altre esperienze, sono appannaggio dei produttori professionali», si legge nel comunicato che annuncia la collaborazione con Magliano Alpi, che nel 2020 ha creato “Energy City Hall”, una delle prime Cer in Italia e che dai pannelli solari installati nelle abitazioni ricava energia utilizzata dai residenti. «Vogliamo creare le condizioni ideali per portare competenze e professionalità che trasformino questa idea in un progetto concreto – spiega il sindaco di Baunei Stefano Monni – finalizzato sia a favorire politiche di inclusione all’interno della nostra comunità (famiglie e imprese) anche con l’obiettivo di contrastare situazioni di povertà energetica, sia per offrire nuove opportunità di lavoro e di sviluppo economico».

Collaborazione

L’intenzione dei tre comuni coinvolti è quella di predisporre una collaborazione finalizzata a utilizzare in modo virtuoso le conoscenze che il comune del cuneese ha sviluppato nel processo di costituzione delle Cer sul proprio territorio. «Ringraziamo Magliano Alpi e il suo sindaco Marco Bailo, Sergio Olivero dell’Energy Center del Politecnico di Torino, che ci ha offerto la possibilità di aderire al progetto di Magliano e che ci accompagnerà in questo percorso – rimarca il sindaco Monni – e ringraziamo in particolare la professoressa Maria Agostina Cabiddu, cittadina di Urzulei, prima che docente del Politecnico di Milano, che ci ha coinvolto e ci sta assistendo in questo progetto, insieme ai comuni di Urzulei e Talana».