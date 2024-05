Tre opere di Nonnis in dono ai Musei 

Ad accoglierle è la prima sala del Museo archeologico di Cagliari, che riunisce le testimonianze dal neolitico all’età del bronzo. Uno spazio di particolare prestigio precisa Maria Antonietta Mongiu, «perché ospita il nostro thesaurus, ovvero i bronzetti, che sono: alcuni dei reperti più preziosi del museo». Le tre opere di Giovanni Nonnis, tra gli artisti più significativi della Sardegna, nato a Nuoro nel 1929 e morto a soli 45 anni, saranno donate oggi dalla famiglia ai Musei Nazionali, durante una cerimonia, alle 17, all’Ex Regio Museo.

Alla commemorazione parteciperanno Cecilia, la figlia del pittore, Bachisio Bandinu, antropologo e scrittore, Giovanni Columbu, regista e saggista, Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, archeologi e, l’una componente del Cda, l’altro direttore dei Musei nazionali di Cagliari, infine Gerlinde Jana Tautschnig, funzionaria dell’istituzione cittadina.

Placido Cherchi

Il protagonista della serata è Giovanni Nonnis, pittore poliedrico non abbastanza conosciuto dai suoi conterranei, secondo Mongiu, amato e ampiamente studiato da Placido Cherchi, antropologo e filosofo di Oschiri, scomparso nel 2013. “Il segno e il mito”, docufilm di Giovanni Columbu, con i testi di Cherchi, che sarà proiettato nel corso della cerimonia, è un modo per ricordare entrambi, e il loro contributo alla cultura sarda. Il filmato, a cura di Cecilia Nonnis, ricostruisce la breve vicenda biografica dell’artista nuorese, scomparso prematuramente a seguito di un incidente stradale.

Dopo aver insegnato Disegno e Storia dell’arte a Nuoro per alcuni anni, Nonnis si era trasferito a Milano, dove aveva lavorato come disegnatore per alcune agenzie pubblicitarie. Per brevi periodi ha soggiornato a Parigi, Madrid, nella Svizzera tedesca e in Baviera. Nel ’67 rientra nell’Isola per stabilirsi a Cagliari, dove insegna al Liceo artistico. Autore di svariate mostre che suscitano l’apprezzamento di critica e pubblico, Nonnis dà luogo a una produzione che si ispira alla cultura millenaria dell’Isola. Ovvero, per dirla con Cherchi nel volume che gli ha dedicato, “Pittura e mito in Giovanni Nonnis” (Alfa Editrice), il pittore rifacendosi ai reperti nuragici, soprattutto ai bronzetti, tenta di rianimarne l’immagine e di esplicitarne l’aura magica che li avvolge». La sua, aggiunge il filosofo, è una pittura «protesa a rintracciare nell’immaginario del nostro cosmo culturale le valenze mitiche entro cui si è espressa l’oscura coscienza delle nostre origini».

Online

L’omaggio a Giovanni Nonnis (che potrà essere seguito on line) è uno degli appuntamenti di “Prendas Torradas”, il dialogo avviato dai Musei nazionali di Cagliari con artisti contemporanei e i loro eredi per sottolineare la continuità tra passato, presente e futuro.

