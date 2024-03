Tre operai per i cantieri Lavoras 

Scadono oggi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per i cantieri comunali finanziati dal programma regionale “Lavoras” gestito dall’Aspal. Il Comune di Donori ricerca due muratori e un manovale da impiegare nella manutenzione ordinaria negli immobili comunali ma anche per piccoli interventi di sistemazione dei marciapiedi e delle aree verdi.

I cantieri per l’attuazione delle politiche attive del lavoro sono rivolti a diplomati in attesa di un primo impiego, giovani disoccupati, lavoratori di aziende in crisi e persone con più di 55 anni di età espulse dal mercato del lavoro. Il personale del nuovo cantiere comunale sarà assunto con un contratto a tempo determinato di otto mesi. Muratori e manovali saranno impegnati per trenta ore alla settimana. Per i due muratori è richiesto il possesso della patente B.

Per partecipare alla selezione occorre essere inseriti nella graduatoria regionale dell’Aspal. Le domande vanno presentate esclusivamente via web sul portale della Regione www.sardegnalavoro.it. Gli ammessi dovranno superare una prova di idoneità che si svolgerà entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito dell’Aspal. (c. z.)

