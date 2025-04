Tre nuovi pozzi contro la siccità scavati a Su Biviu 

Tre nuovi pozzi a Villagrande per fronteggiare l'emergenza idrica. Conclusi i lavori a "Su Biviu", nelle campagne tra la provinciale 27 e la statale 389, con il ripristino di un pozzo in disuso e la messa in rete con altri tre situati nelle vicinanze. L'intervento, eseguito da una ditta locale, era partito già in fase di emergenza nel mese di agosto e ha permesso di individuare altre tre falde. «Si tratta di pozzi maggiormente produttivi rispetto ad altri, questo intervento inciderà in maniera nettamente migliore sull'approvvigionamento idrico che sarà più regolare e sostenibile - spiega il sindaco Alessio Seoni - Grazie anche a un collegamento che permetterà di saltare una delle vecchie condotte colabrodo questi pozzi saranno direttamente connessi con la condotta idrica principale». Molti meno sprechi dunque. Il pozzo di Su Bivu ha una profondità di sessanta metri, le falde degli altri tre seppur vicine sono differenti l'una dell'altra. La curiosità è che tutte sono state individuate grazie all’aiuto di un rabdomante. Questa pratica consiste nella ricerca di acqua usando un bastone di legno a forma di ypsilon. Con le vibrazioni si riesce a individuare dove si trova la risorsa e a quale profondità. «Tecniche antichissime per soluzioni modernissime -aggiunge ironico Seoni – zero tecnologia, ma decisamente funzionante». L’importante era trovare l’acqua e non avere più sete la prossima estate. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA