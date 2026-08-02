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Orgosolo.
03 agosto 2026 alle 00:27

Tre nuovi musei sul patrimonio culturale 

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Orgosolo organizza una giornata per raccontare il progetto “Miradas, sonos, radichinas”, finanziato dal Pnrr. L’apertura dei nuovi musei segnerà l’avvio di una nuova stagione per la valorizzazione del patrimonio culturale di Orgosolo.

Il percorso di rigenerazione culturale e sociale prevede il 7 agosto una giornata dedicata alla presentazione dei risultati raggiunti grazie al Progetto Borghi – Linea B, che ha trasformato idee, competenze e visioni in interventi concreti, dando vita a nuovi luoghi della cultura e a infrastrutture pensate per custodire, promuovere e raccontare il patrimonio storico, ambientale e identitario della comunità.

La giornata si aprirà alle 10, nell’auditorium comunale, con la presentazione del progetto da parte del sindaco, Pasquale Mereu, alcuni professionisti che hanno contribuito alla realizzazione degli interventi e i rappresentanti del Museo Egizio di Torino, consulente del progetto, che ha messo a disposizione competenze ed esperienza nella definizione dell’impianto culturale e museale dei nuovi spazi.

Alle 10.30, il convegno “Orgosolo racconta l'altra faccia della Sardegna: “Miradas, Sonos, Radichinas”. Alle 12.30 l’inaugurazione dei nuovi musei.

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