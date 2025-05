Tre nuovi militi entrano in servizio con i barracelli 

Da diversi anni la loro attività è diventata preziosa, perché svolgono un importante compito, impegnati nella tutela e nel controllo del patrimonio rurale comunale quindi delle campagne, ma anche in prima linea nel garantire l'ordine pubblico in varie manifestazioni, collaborando con le forze dell'ordine e con il Comune. Da qualche giorno la compagnia barracellare si è ulteriormente rinforzata, con l'inserimento di nuovi tre agenti. I militi hanno giurato sabato mattina in Municipio, davanti al sindaco Riccardo Uda, entrando a far parte della compagnia barracellare. I nuovi agenti sono Davide Biccai, Giovanni Cossu e Gianluca Piras. Assieme a loro, in Municipio, erano presenti anche il comandante, Maurizio Manchinu, il segretario Leonardo Riu e l'assessore all'ambiente, Toto Listo. parrebbe quindi superata la crisi che ha caratterizzato la compagnia barracellare in questi ultimi anni, grazie anche alla tenacia del loro comandante e di altri componenti. Col giuramento dei nuovi tre componenti, il numero degli agenti ha raggiunto quota 13. La compagnia barracellare, oltre a svolgere la funzione di tutela e controllo del patrimonio rurale comunale, in questi anni ha rappresentato anche uno strumento sempre presente nel supportare il Comune nella gestione di eventi e manifestazioni garantendo totale disponibilità unita a una eccellente professionalità.

RIPRODUZIONE RISERVATA