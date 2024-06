Tre nuovi furgoni-paninoteca  

Tre aree da cinquanta metri quadrati ciascuna per la vendita di panini e salsicce in forma itinerante lungo la costa di Castiadas. La decisione, in attesa dell’approvazione del Piano di utilizzo dei litorali, è stata presa all’unanimità dal Consiglio comunale. Le zone sono i parcheggi comunali in località Santa Giusta (accesso per lo Scoglio di Peppino), il “Belvedere” sulla strada provinciale panoramica tra Castiadas e Villasimius e la piazza nella borgata di Camisa.

«Tra gli obiettivi dell’amministrazione – ha spiegato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - c’è anche quello di incrementare l’offerta di servizi ai fruitori delle spiagge. Uno di questi è la vendita o somministrazione di alimenti e bevande. Ovviamente non stiamo andando a posizionarli vicino ai chioschi esistenti ma in aree, appunto, sprovviste di servizi». Gli ambulanti potranno sostare per un massimo di 12 ore giornaliere in un orario compreso tra le 9 e le 21. Rispetto alla scorsa stagione estiva potrebbe esserci anche un quarto venditore ambulante in un’area privata: «Stiamo valutando – ha aggiunto Murgioni - la possibilità di concedere le autorizzazioni». Ci sarebbero già, in ogni caso, alcuni venditori in aree non autorizzate.