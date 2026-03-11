VaiOnline
Arzana.
12 marzo 2026 alle 00:33

Tre nuovi Comuni entrano nel Gal 

Bari Sardo, Girasole e Lotzorai abbracciano il Gal Ogliastra. Tortolì resta fuori. Sono le decisioni dell’assessorato regionale all’Agricoltura che si è espresso sulla richiesta di inclusione di nuovi Comuni nella compagine del Gruppo di azione locale presieduto da Vitale Pili, sindaco di Elini.

Sebbene il direttivo del Gal Ogliastra, recependo le decisioni dei singoli Consigli comunali, avesse aperto le porte anche a Tortolì, la Regione ha negato l’ingresso al centro amministrato da Marcello Ladu poiché, dallo scorso anno, l’ente ha abbandonato l’Unione dei Comuni, uno dei requisiti fondamentali per poter far parte dello stesso Gal. «Dalla documentazione acquisita risulta che, dal primo gennaio 2025, il Comune di Tortolì non fa più parte dell’Unione Comuni del Nord Ogliastra.

Allo stato degli atti, la richiesta di inclusione del Comune di Tortolì nell’area Leader non risulta conforme al requisito sulla modifica dei territori dei Gal e inclusione di nuovi Comuni nell’area Leader». Ma in futuro, qualora il Comune dovesse rientrare a far parte dell’Unione - chiarisce Vitale Pili - Tortolì sarà il benvenuto. Per noi non c’è alcuna preclusione, anzi è fondamentale che ci sia tutto il territorio provinciale e noi avevamo anche deliberato per l’inclusione di Tortolì». Dopo gli ingressi di Bari Sardo, Girasole e Lotzorai sarà il turno di Seui, rientrato in Ogliastra dopo la parentesi amministrativa cagliaritana. «Con gli ultimi tre inserimenti - prosegue Pili - il Gal è più rappresentativo nel territorio. È un risultato molto importante». (ro. se.)

