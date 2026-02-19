Tre nuovi capitani e un tenente in Sardegna Consegna dei gradi al comando dei carabinieri 

Quattro promozioni nell’Isola. Ieri mattina, nella sede del Comando Legione Carabinieri Sardegna si è svolta la cerimonia di consegna dei gradi a quattro ufficiali recentemente promossi. La consegna è stata effettuata dal comandante regionale, il generale di brigata Francesco Rizzo, alla presenza del comandante provinciale di Cagliari e di una rappresentanza degli ufficiali del comando provinciale.

Queste le promozione: i capitani Gianmarco Daidone, attualmente al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari, Gianmarco Tafuro, Dario Bellomo e il tenente Alessia Mattiacci.

