Tre nuovi agenti alla polizia locale, quindici volontari fuori dalle scuole 

Il comando della Polizia locale di Nuoro guidato da Massimiliano Zurru, si rafforza con tre nuovi agenti, due assunti a tempo determinato e uno a tempo indeterminato tramite concorso. Un passo importante per la sicurezza urbana e la presenza sul territorio. Nel frattempo, in città, riparte il servizio dei “Volontari ausiliari della Polizia locale” che sosteranno davanti alle scuole cittadine. Per l’anno scolastico 2025/2026 saranno operativi 15 volontari, già attivi lo scorso anno in diversi plessi soprattutto delle scuole primarie, come via Veneto, via Biscollai, piazza Vittorio Emanuele, via Seneca e via Trentino. I volontari, coordinati dal Comando, non sostituiscono gli agenti, ma li affiancano in attività di prevenzione e sorveglianza dei ragazzi all’uscita dalle lezioni, con un impegno giornaliero di una a tre ore. L’assessore Marco Canu sottolinea: «È un esempio concreto di cittadinanza attiva e sicurezza condivisa».

RIPRODUZIONE RISERVATA