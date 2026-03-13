Tre note a Todde senza risposta 

Tre lettere, rimaste senza risposta, inviate alla presidente della Regione, Alessandra Todde, il 9 gennaio e il 2 e 10 febbraio. Tre note sulla situazione drammatica degli ospedali di Olbia, Tempio e La Maddalena. E ieri è arrivata la quarta missiva di protesta indirizzata ad Alessandra Todde, firmata da Gianni Addis e Francesco Lai, presidente e vice della Conferenza Socio-Sanitaria della Asl Gallura. Tutti i sindaci galluresi, attraverso Addis e Lai, si rivolgono di nuovo alla giunta regionale “per rimarcare lo stato di disagio dei nostri concittadini di fronte ad un servizio sanitario che rasenta il collasso, siamo privati dei servizi sanitari essenziali sia per le patologie croniche che per gli interventi di emergenza-urgenza. Ci sono anche le giuste rivendicazioni e l’allarme del personale sanitario (medici infermieri - OSS)”. Addis e Lai scrivono: “Le nostre lettere sono rimaste prive di riscontro, nonostante la gravità della situazione dei nostri ospedali, che con esse veniva segnalata”. A quanto pare la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata “la visita del direttore generale dell’Assessorato alla Sanità, senza che ci sia stata data alcuna comunicazione. Con rammarico si prende atto della occasione sfumata di un incontro con le Autorità locali, che sarebbe stato opportuno e certamente utile”. Il riferimento è ai sopralluoghi del manager Thomas Schael a La Maddalena e Tempio.

Clima pesante

I sindaci del Nord Est sentono la pressione delle comunità che rappresentano e parlano di “gravissima emergenza sanitaria in Gallura, più volte inutilmente denunciata”. La tensione sta salendo per le previsione fosche sulla situazione del Pronto Soccorso dell’ospedale di Olbia (senza gettonisti dal 1 luglio, in piena stagione estiva), per le ipotesi di chiusura del reparto Mobi del Paolo Merlo e del Pronto Soccorso di Tempio. Rivolgendosi alla Todde (che è assessora ad interim alla Sanità) i sindaci scrivono “I presidi di Olbia e la Maddalena lamentano enormi difficoltà a garantire in forma sufficientemente sicura e regolare le prestazioni che sono tenuti ad erogare. Tutti i reparti del Presidio di Tempio, soffrono di un continuo e inesorabile processo di depotenziamento”. Addis e Lai chiedono alla Todde di presenziare a una seduta della Conferenza socio sanitaria e si rivolgono anche alla Prefettura di Sassari, al Garante dei Diritti del Malato e all’Anci.

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