Tre nazioni per i Mondiali del 2030: match in Spagna, Portogallo e Marocco 

La Fifa ha deciso: i Mondiali del 2030, quelli del centenario, si disputeranno in Spagna, Portogallo e Marocco ma tre partite, tra cui quella inaugurale, si giocheranno in Sudamerica, dove tutto è cominciato nel 1930. «Nel mitico stadio Centenario di Montevideo», ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Dove l’Uruguay vinse (4-2 all’Argentina) l’atto conclusivo della prima Coppa. La finale stavolta si giocherà in Europa.

Si erano candidate anche Argentina, Uruguay e Paraguay che hanno rinunciato quando è stata trovato il modo per renderle protagoniste dell’edizione del centenario. Stessa formula del torneo del 2026 in Usa, Canada e Messico: 48 nazionali e 106 partite. Nel 2034 si andrà in Asia e/o Oceania. È già in corsa l’Arabia Saudita.

