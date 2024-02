Tre musei civici bocciati dalla Regione  

La bocciatura è messa nero su bianco. “Assenza dei requisiti minimi necessari”, si legge nel verbale che fa fuori dall’albo regionale degli Istituti e luoghi della cultura i tre musei civici di Cagliari. Niente marchio di qualità per la Galleria comunale d’arte, per il Palazzo di città e nemmeno per il Museo d’arte siamese Stefano Cardu: perdono il bollino della Regione e, soprattutto, lo status di museo.

La bocciatura

L'estromissione del più importante sistema museale cittadino dalle liste istituite con legge regionale del 2006 si ricollega alla mancanza dei requisiti minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni, indicati nell'apposito Piano predisposto con la stessa legge e uniformati a livello nazionale.

Nel questionario compilato e inviato per la prima fase del procedimento di accreditamento si parla di sicurezza, della presenza di un direttore e si arriva a programmazione e barriere architettoniche. Ma la valutazione finale non premia i musei di Cagliari, finiti nell'allegato che mette insieme gli esclusi. Tra i tanti: la Casa museo Antonio Gramsci e il Museo storico Emilio Lussu.

Ricorso in vista

L'assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau, si limita a dire, attraverso un messaggio: «È un problema gestionale». E rimanda al dirigente. Poi aggiunge: «È un problema tecnico e annoso dai tempi dell'amministrazione precedente sul quale la politica non c'entra». E rimanda ai Lavori pubblici. Marco Zedda, dirigente dell'area Cultura, fornisce un'altra versione e promette battaglia: «Abbiamo chiesto per ben due volte, con mail, il verbale dell'istruttoria per capire il motivo del mancato riconoscimento. Siamo ancora in attesa di risposta», spiega. «I documenti richiesti sono necessari per capire se esiste la possibilità di fare un ricorso amministrativo ed eventualmente giurisdizionale. Se in tempi brevi non verrà fornito quanto richiesto procederò con un accesso formale agli atti», annuncia. Le reazioni dei consiglieri di maggioranza e opposizione non si fanno attendere.

Reazioni

A un passo dalle elezioni la vicenda si presta. Marzia Cilloccu consigliera di opposizione e prima firmataria di un'apposita interrogazione rivolta al sindaco e alla giunta, parla di «danno enorme per la città e per la Sardegna, non solo per il mancato riconoscimento ma anche per la conseguente perdita dei rimborsi regionali», sottolinea, rimandando ai 480mila euro ottenuti nel 2021. «Il Comune non perderà alcun contributo», replica Zedda, che respinge anche l'ipotesi che il mancato accreditamento sia dovuto all'assenza di un direttore. «I musei civici non hanno un direttore ma una direzione museale, di cui faccio parte. Pienamente legittima e comunicata all'assessorato regionale competente». Interviene anche Enrica Anedda, presidente della commissione Cultura: «Al di là delle ragioni del mancato riconoscimento sicuramente dispiace. I Musei civici sono il cuore della cultura cittadina. Meriterebbero più attenzione e investimenti maggiori, necessari anche per predisporre un bando per la nomina di un direttore. Il comitato tecnico che attualmente dirige i musei è un'anomalia che deve essere superata al più presto».

RIPRODUZIONE RISERVATA