Tre murales tra la palestra e il parco 

A Villaspeciosa sono stati inaugurati tre nuovi murales. Il primo, all’esterno della palestra, è stata realizzato dall’artista Manu Invisible ed è dedicato allo sport. Gli altri due sono stati dipinti nel parco di San Platano. Il primo è un restauro dell’opera di “Pils” Davide Pilloni, l’artista morto nel 2013: era stata realizzata sulla parete del centro culturale commissionata dal Cif (Centro italiano femminile). Il lavoro è stato realizzato da Manu Invisible, dal fratello e dal cugino di Davide Pilloni. La terza opera è una panchina realizzata dal Cif per festeggiare i loro 80 anni.

«È stata una grande giornata», dice il sindaco Gianluca Melis. «Fuori dalla palestra è stato realizzato un murale dedicato allo sport con la parola “pe’rdo’no”. Sull’opera di “Pils”, invece, Manu Invisible e i parenti di Pilloni hanno riqualificato il murale nel centro culturale del Cif. Di fronte a questo, il Cif ha inoltre realizzato una panchina dedicata agli 80 anni dal loro inizio». Durante la presentazione dei murales, c’erano tanti cittadini e anche i ragazzi delle società sportive. «Continuiamo – dice Melis – in questo percorso iniziato qualche anno fa per abbellire il paese con la realizzazione dei murales». (l. e.)

