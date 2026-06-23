Tre moto per la Polizia locale, a donarle i colleghi di Cagliari 

Tre nuove moto per la Polizia Locale di Quartucciu. I veicoli sono stati donati dai colleghi di Cagliari e a breve saranno operativi. Soddisfatto l’assessore Cristian Mereu. «Ci aiuteranno a potenziare il lavoro di monitoraggio del territorio». Una donazione che permetterà agli agenti quartuccesi di sopperire alla carenza di mezzi dovuta all’attentato di sete mesi fa, quando andarono distrutti tre veicoli di servizio. «Dopo il vile attentato subito al parco auto nel novembre 2025, stiamo per avere in consegna anche le nuove vetture che ci daranno la possibilità di riprendere a pieno ritmo le attività di controllo», aggiunge Mereu. «Non ci arrenderemo mai di fronte a simili gesti. Reagiremo sempre e con tutte le nostre forze». Con i nuovi motocicli e l’imminente arrivo delle nuove auto sostitutive, la Polizia Locale potrà dunque contare su strumenti più adeguati per svolgere le proprie attività.

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