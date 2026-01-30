Tre mostre e una storia forte come le nostre radici 

A Nuoro, nei musei che fanno capo all’Istituto superiore regionale etnografico diretto da Anna Paola Mura, tre mostre creano un circuito per tessere memoria, quotidiano e capolavori. Al museo del Costume, al museo della Ceramica e alla Casa museo Grazia Deledda, l'Isre offre ampio spazio in quel che si può definire un «radicamento territoriale», un gruppo espositivo che va dalla tessitura alle radici, come i grandi dell'Isola hanno da sempre insegnato. Si intitolano: “Tessere per resistere” a cura del direttore del Polo museale Isre, Efisio Carbone, “Mistica del quotidiano. Bertozzi & Casoni e Maria Lai in dialogo con la collezione permanente del museo della ceramica” a cura della storica dell'arte Maria Livia Brunelli e “Alba di un capolavoro

Grazia Deledda e Vincenzo Jerace” a cura della studiosa Maria Elvira Ciusa.

In “Tessere per resistere” al museo del Costume, la tessitura si trasforma in un atto politico. La mostra mette insieme artisti e artigiani sardi, nazionali, internazionali con l'obiettivo di riflettere su come la pratica della tessitura sia portatrice di identità e memoria. Si va dall'artista curda Zehra Doğan, con opere che legate alla mitologia, all'attivismo, e alla tradizione in un mix tra popolo curdo e sardo con una porzione di tappeti sardi fuori produzione di Mogoro, Samugheo, Bolotana, incorniciati nell'esposizione da opere degli anni ‘90 realizzate da Maria Lai con centrini e pagine di giornale, tra lavoro domestico e narrazione storica. Ogni sala esplora un diverso contesto geopolitico o sociale, dalla Palestina, a Capo Verde, all'Africa dei nuovi nomadi stanziali, fino all'Ucraina, dove la tessitura diventa strumento concreto di protezione urbana. Sono presenti Giovanni Gaggia, Francesca Marconi, Narente, Caterina Frongia, Andreco, Sasha Roshen. Sul piano locale, spazio ai tappeti di Annalisa Cocco e S’Iscaccu di Bolotana, sino alle tessitrici di Nule con un video di produzione Isre e il bisso del mare con le creazioni di Marianna Pischedda. E poi le sorelle Senes tra tradizione e innovazione in continuo contrasto che porta a una documentazione storica e tradizionale, ad Anna Gardu con i suoi capolavori di zucchero, a Rosanna Rossi, Tonino Secci, Andrea Contin e la maestra Raffaella Marongiu con il prezioso, raro e fragile filindeu.

Al museo della Ceramica, “La mistica del quotidiano”, mostra un accostamento potente dove l’iperrealismo diventa magia, quasi irraggiungibile. Ad attirare l'attenzione un Pinocchio anziano, con una poltrona in ceramica e una montagna di libri, e Il Susino di Lai, in tutta la sua fragilità. Una resistenza poetica senza precedenti. Così come quella che emerge al museo deleddiano con “Alba di un capolavoro” che restituisce una nuova identità e luce alla storia del territorio attraverso il legame tra la scrittrice premio Nobel nel 1926 e lo scultore del Redentore bronzeo, Vincenzo Jerace. L'impegno è costante verso la ricerca e il pubblico da parte del Polo museale con Efisio Carbone che si fa custode assieme all'Istituto di una memoria collettiva ancora in fase d i costruzione. Lo sottolinea il presidente Isre Stefano Lavra: «Il successo delle mostre è dato da un unire i nostri valori. In “Tessere per resistere” vengono messi in dialogo artisti e artigiani locali e internazionali attorno al significato della tessitura come atto di resistenza culturale e sociale. Allo stesso modo, al Museo della Ceramica, la presenza di protagonisti come Bertozzi & Casoni e Maria Lai rafforza una programmazione capace di coniugare ricerca, eccellenza e radicamento. E alla Casa Museo Deledda, le ricerche inedite della studiosa Maria Elvira Ciusa restituiscono nuova profondità e attualità alla figura del premio Nobel. Mostre aperte fino all'8 marzo».

