Tre mondiali di classi olimpiche a Cagliari nel 2025 

Un grande riconoscimento. La Federazione Italiana Vela ha assegnato a Cagliari per il 2025 tre Campionati del Mondo, tutti di discipline Olimpiche, il Nacra 17, il49er e il 49er Fx. Si svolgeranno contemporaneamente durante la Sardinia Sailing Cup dal 7 al 17 ottobre. Francesco Ettorre, presidente della Fiv, ha motivato così la scelta: «Siamo immensamente orgogliosi di annunciare che l’Italia, e in particolare la nostra bellissima Sardegna con Cagliari come punto di riferimento, ospiterà questo prestigioso evento velico globale. L’intera regione, non solo Cagliari, sarà coinvolta per un evento che non solo metterà in evidenza la bellezza e l’ospitalità della Sardegna, ma rafforzerà anche il nostro impegno a promuovere gli sport della vela e la cultura marittima».

Qualificazioni Optimist

Intanto, dopo quattro giorni di intense regate con condizioni difficili, Andrea Tramontano ha strappato proprio a Cagliari il biglietto per i Mondiali della classe Optimist. Il napoletano fino a sabato era terzo e con le tre prove di ieri ha conquistato la prima posizione su Leandro Scialpi (Bardolino) e il triestino Mattia Di Martino, che saranno sui compagni di avventura in Argentina. Nel weekend la sezione della Lega Navale Italiana ha ospitato nella sua storica sede di Su Siccu la seconda e ultima selezione per Mondiali ed Europei del 2024 che si terranno rispettivamente a Mar del Plata e a Marina di Carrara, in Toscana. Soddisfatto, per i risultati e le splendide condizioni meteo, il tecnico federale Marcello Meringolo.

Le regate

La scelta di Cagliari e di Su Siccu in particolare era stata fatta anche per cercare condizioni simili a quelle che le due squadre troveranno durante i campionati e ben 140 giovani atleti hanno animato le banchine del vecchio porto, attirando l’attenzione di tanti cagliaritani. Peccato solo che nessun sardo farà parte di questa bella avventura. Dei cinque selezionati solo i fratelli Filippeddu Gabriele e Federico, dello Yacht club Cannigione, hanno partecipato alla quattro giorni cagliaritana, ma non sono riusciti a entrare nella flotta Gold e hanno chiuso rispettivamente 27° e 31° di quella Silver.

