“Tre minuti di celebrità”, oggi serata sul cinema 

Torna il concorso “Tre minuti di celebrità a Cagliari”, competizione tra cortometraggi aperta a studenti, appassionati e professionisti senza limiti d’età e di provenienza.

La sezione cinema del premio, a cui seguirà quella fotografica, prende avvio oggi alle 17,30 al Notorious cinema in piazza L’Unione Sarda. In tre minuti i partecipanti dovranno filmare e presentare Cagliari in brevissimi corti d’autore che ne evidenzino i pregi, e magari anche i difetti, cercando di fissare peculiarità, angoli nascosti, storie originali e i luoghi suggestivi della città.

Non è richiesto nessun tema specifico sulla città né alcun tipo di prerequisito per partecipare, basta la passione e la vena critica e inventiva a seconda del taglio che si vorrà conferire al lavoro da presentare al concorso.Saranno ammessi anche i corti realizzati con smartphone e altri supporti.

La giuria, composta da esperti del settore, tra cui il regista Peter Marcias, valuterà i migliori corti assegnando i premi previsti dal regolamento che vanta un montepremi di oltre 1.000 euro.

La serata di presentazione ospiterà anche il consigliere della Film Commission Sardegna Giorgio Ariu, editore e giornalista con all’attivo oltre 600 pubblicazioni su Cagliari, il regista Mario Giua Marassi, e Marta Schirru protagonista in alcune puntate de “I Soliti Ignoti” di Amadeus su Rai1 e “Evviva”, il Videobox di Fiorello su Rai2.Saranno proiettati anche i corti vincitori dell’edizione 2023: quelli di Ivo Zedda, Cristiano Pahler e Maria Fajiri e Denise Pasquavaglio.Ingresso libero.

