04 gennaio 2026 alle 00:12

“Tre minuti di celebrità a Cagliari” vince il Premio la filmaker Maria Fajri 

Si è concluso con la cerimonia di premiazione il concorso “Tre minuti di celebrità a Cagliari”, competizione aperta a studenti, appassionati e professionisti senza limiti d’età e di provenienza. Il premio, sostenuto da Regione e Comune, è andato in scena al Thotel per l’ultimo atto con la proiezione dei lavori finalisti ed il verdetto della giuria.

Sul palco, oltre al patron Maurizio Porcelli, hanno partecipato il direttore artistico Mario Giua Marassi; la regista di “Grazia” Paola Columba, il produttore Fabio Segatori e la protagonista Barbara Pitzianti; l’attore de “La vita va così” di Riccardo Milani” Ignazio Loi, pastore di Terralba che ha impersonato l’iconico Ovidio Marras, passato alla storia per non essersi piegato alle richieste economiche di potentissime multinazionale che volevano comprare le sue terre per una speculazione edilizia in riva al mare, e l’autore della colonna sonora, Moses Concas.

A trionfare è stata Maria Fajri, filmaker affermata e di grande originalità, che ha proposto un lavoro geniale intitolato come il concorso, ricevendo il plauso unanime di pubblico e giuria. Medaglia d’argento a Giuditta Cabua con “Fuendi”, un riuscitissimo lavoro di squadra che attorno ad una storia da thriller, ha valorizzato mirabilmente Cagliari e le sue straordinarie bellezze. Medaglia di bronzo al corto “Nostalgia cagliaritana” di Alessandro Gallo e Arianna Cogoni.

