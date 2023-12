Tre milioni per spegnere la grande sete dell’agricoltura 

Per parlare del futuro irriguo di Sinnai è arrivato anche il sindaco metropolitano Paolo Truzzu. Un dibattito con gli agricoltori (e non solo loro), curiosi di sapere quando il territorio sarà finalmente irrigato dopo 50 anni di attesa. Il finanziamento regionale di tre milioni di euro ha dato il la al progetto. Il presidente del Consorzio di bonifica Efisio Perra ha stimato in mille ettari i terreni (compresi anche quelli in agro di Maracalagonis), che potranno essere irrigati con questo primo lotto. L’acqua potrebbe arrivare fra cinque anni, magari fra tre, se tutto andrà bene.

Il dibattito, estremamente costruttivo di fronte ad una platea particolarmente attenta, è stato aperto dai saluti del sindaco di Sinnai Tarcisio Anedda e dal presidente della sezione locale della Coldiretti, Alessandro Cocco. Sono poi intervenuti Giuseppe Frau, responsabile provinciale della stessa Coldiretti, il consigliere regionale Cesare Moriconi che (con la prima bozza progettuale della Coldiretti in mano) ha convinto la Regione sulla bontà del progetto irriguo. Hanno poi parlato il presidente dello stesso Consorzio di bonifica Perra e l’assessore all’Agricoltura di Sinnai Franco Orrù e Truzzu. Tutti convinti della necessità di rilanciare l’agricoltura attraverso l’irrigazione.

Nel dibattito sono intervenuti l’assessore all'Agricoltura del Comune di Maracalagonis Ennio Fogli, Nuccio Cocco, Nino Timpanari e Salvatore Dedola. (r. s.)

