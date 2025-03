Tre milioni per sistemare le strade 

Tre milioni di euro per le strade provinciali del Sulcis Iglesiente. Dopo le proteste e gli appelli del sindaci l’ente guidato dal commissario Sergio Murgia ha varato un piano per intervenire sulla viabilità. Le condizioni di alcune strade sono davvero pessime. Nell’ultimo anno sono fioccate le segnalazioni per l’asfalto dissestato, la mancanza di segnaletica e la scarsa sicurezza per gli automobilisti.

I finanziamenti

Ora la Provincia mette a disposizione 3 milioni di euro. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dai sindaci: «L'auspicio è che come dichiarato dall'assessore regionale ai Lavori pubblici – dice Pietro Morittu, primo cittadino di Carbonia – si possano avere a breve le risorse sufficienti per poter affrontare le emergenze». I finanziamenti interessano diverse strade a partire dalla Sp78 che da Carbonia arriva a Nuxis passando da Perdaxius e Narcao. «Spero che questi soldi vengano utilizzati per ripristinare la segnaletica orizzontale – dice Gianluigi Loru sindaco di Perdaxius – e sistemare alcune buche in un tratto di strada dove sono accaduti gravissimi incidenti». Soddisfatto anche Massimo Impera, sindaco di Santadi: «Sono state accolte le richieste fatte alla Provincia, attendiamo che si dia il via ai lavori». Tra questi rientra la messa in sicurezza del ponte di Is Cattas nella Sp70 tra Santadi a Teulada: fu sistemato provvisoriamente dopo l’alluvione di qualche anno fa. Lavori in vista anche sulla Sp1, strada sterrata che da Santadi arriva ad Assemini passando da Pantaleo e sulla Sp 79 che interessa Santadi e Villaperuccio. «Scarseggia la segnaletica e le condizioni del manto stradale necessitano di interventi urgenti», dice Marcellino Piras, sindaco di Villaperuccio. Sarà messo in sicurezza anche per il ponte di San Nicolò sulla Sp83 a Buggerru, strada panoramica che partendo dallo svincolo sulla Statale 126 arriva fino a Fluminimaggiore passando per Nebida (Iglesias) e Buggerru, dove ci sono stati alcuni importanti cedimenti nel manto d’asfalto. «Un intervento importante - dice Laura Capelli, sindaca di Buggerru – ma tre milioni per tutte le strade sono pochi, serviranno altri fondi».

I cantieri

Lavori anche tra Carbonia, Gonnesa e Portoscuso, sulle Provinciali 2, 81, 82 e 108. Si tratta di Importanti interventi di manutenzione su asfalto e segnaletica. I cantieri verranno aperti anche nelle Sp109 e 73 nei Comuni di Sant'Anna Arresi e Masainas. «Dopo anni di abbandono finalmente si rivedono investimenti importanti sulla viabilità», dice il sindaco Paolo Dessi. «Grazie alle segnalazioni – dice il commissario Sergio Murgia – abbiamo messo a punto questo piano di interventi. Purtroppo, c’è ancora tanto da fare per mantenere in sicurezza gli oltre 300 chilometri di strade che attraversano il territorio, ma adesso abbiamo finalmente un quadro preciso sulle cose da fare. Siamo in costante contatto con i sindaci. Puntiamo a ottenere nuovi fondi per garantire strade più sicure».

