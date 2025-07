Tre milioni per scacciare la crisi idrica 

Importante sopralluogo ieri nella zona tra Musei e Villamassargia che sarà interessata a breve da un cantiere da 3 milioni di euro per l’approvvigionamento irriguo del territorio.

Sul posto si sono dati appuntamento il presidente del consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale Efisio Perra, gli amministratori di Musei e Villamassargia, alcuni agricoltori dei due comuni e Francesca Coniglio, dirigente del Ministero dell’Agricoltura che finanzia il cantiere ottenuto tramite la vittoria di un bando da parte del consorzio. Nel corso del sopralluogo l’ingegnere Andrea Mandras ha illustrato lo stato dell’arte del progetto finanziato dal Masaf che punta ad interconnettere il primo ed il terzo comprensorio del Cixerri per favorire un adeguato approvvigionamento idrico agli imprenditori dell’intera zona. Il progetto ha ricadute che interessano 277 ettari di territorio, 4 dei quali riguardano Villamassargia. «È un’opera strategica per l’intera zona che attendevamo da oltre 20 anni e che avrà un’enorme ricaduta positiva su tutto il settore agricolo», ha detto il sindaco di Musei Sasha Sais. «L’acqua è vita, l’acqua è tutto, l’uliveto de s’Ortu Mannu, gli agricoltori e gli allevatori ne hanno estremo bisogno. Questo è per noi un sogno che si realizza», è il commento della sindaca di Villamassargia Debora Porrà. Nel corso dell’incontro Francesca Coniglio ha sottolineato il fatto che «dal 2018 ad oggi il Masaf ha finanziato 55 milioni di euro di opere infrastrutturali in Sardegna» e annunciato «un altro finanziamento Pnrr fruibile dal consorzio che sarà strategico per il territorio».

