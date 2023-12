Tre milioni per riqualificare il liceo Pitagora, via ai lavori 

Al via i lavori di restyling nel liceo Pitagora di Selargius. Un mega cantiere per il quale saranno spesi oltre 3 milioni di euro partito pochi giorni fa nel plesso scolastico di via Primo Maggio, finanziato dalla Città metropolitana.

Fra gli interventi in progetto è previsto l’efficientamento energetico e comfort termico, sino al miglioramento della qualità dell’aria all’interno della scuola: lavori necessari al fine di risolvere una serie di problemi che ogni anno vengono denunciati dagli studenti che frequentano il liceo. In programma anche l’adeguamento dell’impianto antincendio.

La riqualificazione è finanziata con uno stanziamento di 3 milioni e 120mila euro, di cui 2 milioni e 22mila provenienti da fondi del Pnrr, il resto - 1 milione e 98mila euro - sono fondi della Città metropolitana di Cagliari.

«Questo che interessa il liceo Pitagora è uno degli interventi più importanti tra quelli previsti negli istituti scolastici di competenza metropolitana», sottolinea il consigliere metropolitano delegato all’Istruzione e all’Edilizia scolastica, Alessandro Balletto. «Consentirà di riqualificare completamente l’edificio, e di migliorare in modo significativo l’esperienza didattica di studenti e corpo docente».

