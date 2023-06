Tre milioni per rifare la viabilità intorno alla miniera 

Il sito di Sos Enattos a Lula è «perfetto» per ospitare l’Einstein Telescope per il basso rumore sismico, la scarsa presenza di falde acquifere, le rocce idonee a costruire in sicurezza gli ambienti del laboratorio sotterraneo, le grandi estensioni di aree rurali a bassissima densità di popolazione e quindi bassa attività antropica e industriale.

Ma accanto ai pregi del territorio ci sono i difetti, dati soprattutto da una rete stradale molto carente. Per questo la Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu, ha messo in campo un finanziamento di 2,9 milioni di euro per interventi strategici sulla viabilità d’accesso alla zona della miniera, per la messa in sicurezza della rete viaria della Sardegna centro nord-orientale che collega il territorio alla SS131 dcn e verso i principali centri urbani, i porti e gli aeroporti dell’Isola. «Il centro di ricerca internazionale per lo studio delle onde gravitazionali rappresenta un’opportunità irripetibile per lo sviluppo del centro Sardegna e per tutta l’Isola», dice Saiu, «le azioni intraprese devono trovare attuazione in interventi concreti che sostengano la candidatura confermandone la validità».

Nella delibera approvata il 1° giugno ci sono 1,5 milioni di euro per lavori sulla SP 73, che saranno affidati alla Provincia di Nuoro, a cui si aggiungono ulteriori 600 mila euro per la progettazione relativa all’adeguamento del tracciato, di cui si occuperà Opere e infrastrutture della Sardegna. Ancora, 500mila euro per interventi sulla SP3, tra Bitti e Lula, e della SP38, tra Lula e l’innesto sulla 131 dcn, da affidare al Comune di Lula, e 300mila euro per la strada di collegamento tra la SP3 e la SP73, che saranno affidati al Comune di Onanì.

RIPRODUZIONE RISERVATA