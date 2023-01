Tre milioni per rifare gli impianti sportivi 

Oltre tre milioni di investimenti per far rinascere lo sport a Selargius. Un piano di ristrutturazione e ammodernamento che coinvolge campi e palestre, gli stessi che poco più di un anno fa il Comune aveva chiuso all’improvviso per una serie di criticità. Resta ancora off limits l’impianto sportivo di San Lussorio, in via delle Ginestre, inutilizzabile dallo scorso novembre perché inagibile. «Stiamo lavorando per poterlo riaprire il prima possibile», assicura l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas, «probabilmente affidando la nuova gestione a società sportive che si occuperanno anche dei lavori necessari per rendere più moderno tutto l’impianto».

Il piano

Il piano di riqualificazione del patrimonio sportivo messo in campo dall’amministrazione di piazza Cellarium parte dall’impianto Generale Porcu, lì dove sono concentrate la maggior parte delle risorse: oltre 2 milioni fra finanziamenti europei incassati, altri che si spera di conquistare, e fondi di bilancio. Un milione è già certo, arrivato grazie al Pnrr. «E abbiamo il progetto preliminare approvato», spiega Argiolas, «il campo di calcio a 11 in terra battuta avrà il manto in erba sintetica, verranno sistemati gli spogliatoi». In programma ci sono anche la sistemazione della pista di atletica e l’abbattimento delle barriere architettoniche. «Abbiamo partecipato al bando Sport e periferie per avere altri 958mila euro», annuncia l’esponente della Giunta comunale, «e con queste risorse contiamo di realizzare anche un nuovo campo in erba sintetica, e di installare un impianto fotovoltaico sopra gli spogliatoi». Nella lista delle risorse stanziate ci sono i 150mila euro per la manutenzione del campo di via Machiavelli e 170mila per la sostituzione delle torri faro con luci a led in tutti i campi da calcio.

Le palestre

Quasi trecentomila euro sono dedicati alla palestra di via delle Begonie, risorse stanziate dal Comune con una recente variazione di bilancio. Anche la palestra scolastica di via Parigi è interessata da nuovi lavori, con 160mila euro a disposizione. «Oltre ai cantieri di manutenzione già completati, ora verrà rifatta tutta la pavimentazione», dice Argiolas, «così come interverremo nella palestra di via Ariosto con un progetto da 498mila euro».