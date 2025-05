Tre milioni per l’ex orfanotrofio 

I fondi ci sono, la riqualificazione dell’ex Orfanotrofio Infanzia e Patria potrà andare avanti. Gli interventi di riqualificazione sono ripresi qualche giorno fa.

Le opere

È stata posizionata nel piazzale, adiacente l’immobile, una grande gru che verrà utilizzata per la realizzazione del tetto. Sono state realizzate inoltre, alcune opere interne e, a breve, verranno sistemati gli infissi e prenderanno il via i lavori di verniciatura. Per quanto concerne, invece, il secondo lotto dei lavori, l’amministrazione comunale ha ottenuto un cospicuo mutuo regionale corrispondente a tre milioni di euro. Questo finanziamento permetterà di portare a conclusione gli interventi di riqualificazione del complesso immobiliare e il recupero di tutto il parco circostante. In particolare, verranno installati gli impianti interni ed esterni, e verrà recuperato e rivalorizzato l’intero parco. «Il nostro è uno sguardo lanciato

al futuro, per questo abbiamo deciso come amministrazione di avviare e riqualificare l’intero complesso dell’ex Orfanotrofio Infanzia e Patria - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Alberto Cacciarru – il nostro obiettivo è realizzare un centro polifunzionale dedicato alle famiglie, una struttura moderna e funzionale, aperta a tutte le attività di inclusione sociale, di incontro e di svago. La struttura abbandonata da anni, si trovava in uno stato di degrado, ed era necessario e doveroso intervenire per segnare il suo pieno recupero e l’inizio di una nuova vita».

Il futuro

L’ex orfanotrofio venne abbandonato nel 1984, ed era l’orfanotrofio dove venivano ospitati, istruiti, e avviati al lavoro, gli orfani dei minatori e dei militari della cittadina mineraria, ed era gestito dalle suore. Sono passati tanti anni e l’esecutivo comunale guidato dal sindaco, Mauro Usai, ha stipulato un accordo con la Soprintendenza ai Beni Storici di Cagliari, segnando di fatto, la sua rinascita. La nuova vita della struttura potrà favorire l’iterazione fra persone di diverse fasce di età, dai più giovani ai più anziani, accogliendo spazi ludico-creativi per l’infanzia, con giochi e spazi per la lettura, per l’ascolto e il disegno. Una parte sarà dedicata alle attività laboratoriali ed extra scolastiche. Un’altra parte invece, ospiterà una grande sala dove verrà realizzata una biblioteca, con spazi per la lettura, giochi da tavolo, computer e strumenti multimediali».

RIPRODUZIONE RISERVATA