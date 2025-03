Tre milioni per l’ex guardia medica 

Un centro di aggregazione al posto dell’ex guardia medica di Flumini, trecento metri quadrati destinati a diventare la casa dei giovani e delle famiglie residenti nel litorale e nei Comuni dell’ambito Plus Quartu-Parteolla. La certezza della nuova destinazione per la struttura, chiusa da anni nel cuore della frazione quartese, è arrivata con il sì al finanziamento di 3 milioni ottenuti grazie al programma “DesTEENazione - Desideri in azione”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Ok ai fondi

Il progetto ha ottenuto il punteggio più alto tra quelli presentati in Sardegna, dietro solo quello di Milano a livello nazionale. Al centro della proposta finanziata c’è il centro intergenerazionale che verrà aperto nel litorale di Quartu, in uno stabile di via Mar Caspio - di proprietà del Comune - abbandonato da tempo. La manutenzione straordinaria - viene spiegato nello stesso progetto - permetterà di ricavare almeno quattro spazi per le attività di gruppo, tutti senza barriere architettoniche, e la riqualificazione del cortile. Diverse le linee di intervento previste: si va dall’aggregazione socioeducativa alle azioni per la prevenzione dell’abbandono scolastico, dall’accompagnamento e il supporto alle figure genitoriali a quello psicologico con la promozione dell’intelligenza emotiva, sino all’offerta di tirocini di inclusione.

L’assessore

Un punto di riferimento di tutti i territori che fanno parte dell’ambito Plus. «L’inclusione e la lotta alla discriminazione sono tematiche importanti per i giovani», sottolinea l’assessore ai Servizi sociali e alle Politiche generazionali Marco Camboni. «L’accesso libero e spontaneo al centro sarà favorito dalla proposta di contenuti ad alto impatto, quali ad esempio il contrasto alle dinamiche patriarcali, identità di genere, rispetto degli animali. Ma la sede di via Mar Caspio sarà anche il luogo nel quale approfondire il proprio essere genitore, uno spazio capace di sviluppare la creatività di tutti. Di fatto si tratta di un altro tassello del progetto di potenziamento della rete sociale che ha caratterizzato tutto il nostro mandato», aggiunge Camboni.

Rilancio del litorale

Dopo il centro giovani di via Mar Ligure, in condivisione con la scuola, ora si punta sullo stabile abbandonato da anni in via Mar Caspio. «L’analisi dei bisogni ha confermato la necessità di un centro educativo e intergenerazionale nella zona di Flumini al fine di dare sostegno all’utenza», il commento dell’assessora ai Territori extraurbani di Quartu Tiziana Cogoni. «E per garantire un ulteriore servizio nell’ambito di quel nucleo centrale che ospita già altre strutture di riferimento per la cittadinanza, come la sede dell’Istituto comprensivo 6, la biblioteca, la caserma dei carabinieri. Quasi un terzo della popolazione quartese abita in questa porzione di territorio che confina con altri Comuni Plus: siamo orgogliosi di poter dar concretezza a questo progetto in una posizione strategica della nostra città».

