Tre milioni per l’ex centrale Monteponi 

Bonifiche in arrivo a Portoscuso con i fondi del Just Transition Fund. Con i 3 milioni e 660 mila euro riconosciuti dalla Regione al progetto del Comune di Portoscuso, potrà essere bonificata l’area dell’ex centrale Monteponi, a metà strada tra il centro abitato di Portoscuso e l’area industriale, a due passi dal porto.

«Con questa somma riusciremo a fare la bonifica dei suoli, un primo passo molto importante per pensare alla fase successiva, ossia trasformare tutta l’area, che è stata riconosciuta zona franca doganale, in funzione dell’attività portuale«. Con il finanziamento assegnato al Comune si passerà finalmente alla fase della bonifica. La centrale Monteponi è stata per anni il cuore energetico dell’attività mineraria della zona, è stata bombardata durante la guerra ed è rimasta in funzione fino agli anni Sessanta. Da allora quella che è a tutti gli effetti una testimonianza di architettura industriale è in totale abbandono, con strutture fatiscenti. Una ventina di anni fa era stata ceduta al Comune al prezzo simbolico di un euro per recuperarla e valorizzarla ma prima di pensare ad un nuovo utilizzo è necessario ripulire il sito. Negli anni scorsi il Comune è intervenuto a più riprese per bonificare l’edificio dall’amianto ma resta da affrontare l’inquinamento del terreno. «Con questi soldi riusciamo a bonificare i suoli, ma è necessario cercare altri finanziamenti per demolire la struttura e creare un’area funzionale al porto che possa finalmente concretizzare la zona franca doganale – dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori – il porto e le attività produttive ne trarrebbero grande giovamento, sarebbe un passo decisivo per rilanciare lo scalo».

La centrale Monteponi ha assistito alla nascita del polo industriale, all’exploit di lavoro e numero di operai e ora è in rovina, testimone della crisi senza fine del polo industriale di Portovesme. «Nelle condizioni in cui si trova ristrutturarla costerebbe tantissimo – dice il sindaco – è più ragionevole demolirla e puntare sulla conversione dell’area per nuovi insediamenti produttivi, in un’area strategica a ridosso del porto». Per ora i 3 milioni e 600 mila permetteranno di mettere mano all’inquinamento dei suoli.

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