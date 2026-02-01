Tre milioni per le opere pubbliche 

Più di 3 milioni di euro saranno presto investiti per opere pubbliche di notevole importanza a Carbonia. Un milione e mezzo di euro già iscritto al bilancio per vari lavori, seicentocinquantamila euro per l’approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità principale e un milione di euro di foindi provenienti da un bando del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica è in arrivo per l’efficientamento energetico di diverse scuole cittadine e il completamento dei lavori della lampisteria di Serbariu.

La delibera

Durante l'ultima seduta di Giunta è stata approvata una delibera che riguarda diverse aree cittadine con circa un milione di euro destinato alla zona sud della città. Difatti provengono dalla Regione 500 mila euro per i lavori di riqualificazione del campo sportivo Santa Barbara e 490 mila per i lavori di messa in sicurezza del ponte di via Mazzini. Se a questi si aggiungono i lavori recentemente conclusi per il completamento e realizzazione del parco lineare e del parco Sud e si aggiungono i prossimi lavori della sistemazione di via Lubiana, per circa 2 milioni e mezzo di euro, si sta parlando di un intervento organico su un’intera zona della città. Con la stessa delibera sono stati inseriti in bilancio 395 mila euro per i lavori di manutenzione e adeguamento del tetro di Bacu Abis, 100 mila euro per il campo di calcio a 5 di Is Gannaus e 30 mila euro per lavori di riqualificazione dello spazio urbano di via Piolanas. Nella stessa seduta di giunta è stata approvata poi un’ulteriore delibera che prevede l’approvazione del progetto esecutivo aggiornato per la viabilità principale della città, del valore complessivo di 650 mila euro di cui 500 mila provenienti dalla regione e 150 mila come quota di cofinanziamento comunale. I lavori che verranno iniziati a breve riguarderanno in particolare il miglioramento e rifacimento del manto stradale della via Roma, di via Napoli, via Nuoro, via Gramsci, e dei tratti non interessati da lavori precedenti di via Costituente e via del Minatore, anche in previsione dell’arrivo in città del “Giro di Sardegna”.

Il Comune

L’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu afferma che «l’amministrazione sta continuando ad aggredire tutte le risorse possibile al fine di un miglioramento concreto della qualità della vita dei cittadini». Nelle ultime ore è arrivata inoltre la notizia dell’aggiudicazione di un bando per un milione di euro, erogati dal ministero dell’Ambiente per lavori riguardanti il completamento della Lampisteria e la realizzazione di opere di efficientamento energetico nelle scuole di Via Tacca, Ciusa, Serbariu e Is Meis. Il sindaco Pietro Morittu e l’assessore Mureddu sottolinenano che «investire sui luoghi simbolo della città e sulle scuole significa investire sul futuro della nostra comunità, migliorando la qualità degli spazi e riducendo i consumi energetici».

