Tre milioni per la nuova condotta irrigua 

Un’attesa lunga oltre 50 anni. L’ultima variazione di bilancio della Regione ha finalmente stanziato i fondi per realizzare il primo lotto dell’impianto di irrigazione anche nelle campagne di Sinnai. Un progetto iniziale di tre milioni di euro mirato a rilanciare il comparto agricolo. Uno scenario nuovo, soprattutto per Sinnai (unico Comune della zona senza un solo metro di condotta irrigua) che, dopo essere stato, sino alla metà del secolo scorso, a prevalente economia agricola, ha toccato il fondo con la fuga dai campi, quella dei giovani in particolare. A realizzare l’impianto sarà il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale. L’obiettivo è il completamento dell’importantissima opera di infrastrutturazione irrigua che porterà l’acqua nell’agro di Sinnai, per servire una vasta area del territorio compreso tra i Comuni di Sinnai, Maracalagonis e le località di Santu Barzolu e Tasonis.

Il progetto

È stato il consigliere regionale di Sinnai, Cesare Moriconi, a promuovere l’iniziativa politica in coordinamento col presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, Efisio Perra, seguendola sino al conseguimento del risultato. Il sì del Consiglio regionale è arrivato con l’approvazione della variazioni di bilancio. «Si tratta di un’opera - ha detto Moriconi - la cui rilevanza è straordinaria e strategica per l’intero territorio e la sua comunità e che offrirà una importante opportunità di sviluppo non solo sotto il profilo economico, produttivo e occupazionale, ma anche culturale e identitario». Il presidente del Consorzio Perra dice che «oggi gli agricoltori di questo territorio si ritrovano davanti una nuova grandissima opportunità che devono cogliere senza esitazioni, perché mentre inizieremo a predisporre gli adempimenti attuativi di questo finanziamento, occorrerà condividere tutti insieme il rilancio. Più saremo più forza daremo ai nostri progetti e alle nostre azioni».

Il sindaco

Tarcisio Anedda sostiene che «si tratta di una occasione che permetterà non solo di rilanciare il settore agro-zootecnico, ma anche di ripopolare nel tempo e riqualificare dal punto di vista ambientale e produttive le campagne. Una occasione straordinaria, da non perdere. Soprattutto per i giovani. Con l’acqua si possono creare nuove prospettive di crescita economica e sociale». Ora spetta al Consorzio avviare lo studio del progetto: tra le ipotesi anche quella di utilizzare le acque di Corongiu che arriverebbero ai campi per caduta con notevole risparmio per il mondo agricolo.

