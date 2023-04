Tre milioni per fiumi e spiagge 

Un piano da 3 milioni di euro per mettere in sicurezza i fiumi quartesi - tutti e diciotto - e contrastare l’erosione costiera nel tratto di litorale di Sa Tiacca.

I due progetti preliminari - da 1 milione e mezzo ciascuno - sono stati approvati dalla Giunta. Un primo passo per consentire di utilizzare le risorse già in cassa da tempo e mai spese in passato, e poter bussare in Regione per avere ulteriori finanziamenti.

«Si tratta di due interventi importanti sul fronte della difesa del suolo», spiega il vicesindaco Tore Sanna, «che finalmente ci mettono nelle condizioni di poter mettere in campo un serio risanamento del territorio, e di iniziare a combattere il fenomeno dell’erosione costiera nel litorale quartese».

I fiumi

Il sì dell’esecutivo guidato da Graziano Milia è arrivato ieri. Il primo documento preliminare di progettazione è concentrato sulla manutenzione delle foci nei corsi d’acqua quartesi: oltre ai fiumi e canali senza nome nelle località di Flumini e Sant’Andrea, ci sono rio Foxi - già al centro di un intervento a parte di sistemazione per mitigare il rischio idrogeologico - rio Su Pau, rio Cuba, rio Arrizolu saliu, rio Arenargiu, Su Tuvu mannu, rio Murtaucci e rio Geremeas.