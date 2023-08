«Tre milioni per chiudere il caso» 

«Il Comune ha recuperato tre milioni di euro per far fronte al risarcimento degli espropri degli anni '80. Non bastano, ma non ci arrendiamo: siamo pronti a far ulteriore ricorso. A meno che gli eredi della famiglia Serra non accettino questa cifra». Sono le parole del sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu, che si ritrova a dover affrontare un conto in sospeso (letteralmente) da più di 30 anni.

Il caso

Tutto era cominciato nel 1989, quando la giunta guidata dalla sindaca Amalia Schirru aveva dato il via all'esproprio di circa 55mila ettari di proprietà della famiglia Serra. Su quello stesso terreno, in seguito, sarebbe nato il centro polisportivo comunale di Santa Suja. Mai un esproprio, e il relativo indennizzo, fu così contestato. Nel 1997 il Comune dovette riconoscere agli ex proprietari circa 350mila euro e restituire quasi 10mila metri di terra. In Cassazione poi è stato decretato che il prezzo dei terreni deve essere calcolato sulla base di un appezzamento agricolo.

Il Comune ha proposto due milioni di euro di risarcimento. Gli eredi Serra ne chiedono otto. Il consulente tecnico del tribunale ha indicato cinque milioni come punto d'incontro. Ma la trattativa va avanti, si cerca un accordo tra le parti.

La proposta

Sul caso interviene il sindaco Madeddu: «Abbiamo tre milioni messi da parte per far fronte ai rischi di soccombenza. ne mancano due, trovarli potrebbe rappresentare un problema. Non temo il dissesto finanziario, non credo si arrivi a tanto, ma dovremmo fare inevitabilmente tagli. Si rischia di ingessare l'amministrazione per 15 o 20 anni». Il sindaco non sembra volersi arrendere: «Non crediamo sia giusto pagare cinque milioni: se il giudice dovesse stabilire questa cifra come risarcimento alla famiglia Serra, saremmo costretti a fare ulteriore ricorso e i tempi del processo continuerebbero a dilatarsi».

Il Bilancio

Il Comune spera di riuscire a chiudere lo storico contenzioso a tre milioni, già messi da parte e che non peserebbero sul bilancio, anche se il sindaco non nasconde una certa amarezza: «Certo, avremmo preferito asfaltare tante strade, pagare servizi di sfalci per vederle pulite senza più un filo di erba, spendere soldi per avere il canale del Rio Concias pulitissimo, pagare una gestione per le pulizie del cimitero, bonificare le campagne, pulire i canali di scolo, sistemare le strade agrarie, finanziare il comparto culturale locale e tante altre cose. Invece dobbiamo conservare questi tre milioni di euro vista la spada di Damocle che incombe sull’amministrazione». Madeddu chiude con una promessa: «Risolveremo questa situazione, lo prometto a tutti e lascerò a chi verrà dopo di me, un paese con i conti in ordine».

