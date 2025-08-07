«Tre milioni per cambiare volto al paese»  

Decimomannu si prepara a cambiare volto. Un progetto complessivo da oltre tre milioni di euro, «ambizioso ma necessario», come illustrato dall’assessora ai Lavori pubblici Francesca Salis durante l’ultimo Consiglio comunale. L’aggiornamento del piano degli interventi, previsti per il triennio 2025-27, tra sicurezza stradale e riqualificazioni di edifici storici prevede interessanti novità e riguarderà gran parte del paese.

Strade

Tra le priorità non poteva mancare il miglioramento della sicurezza stradale, alla quale verranno dedicati complessivamente un milione e 350 mila euro, di cui 900 mila finanziati dalla Regione Sardegna e il restante con fondi comunali. Tra i lavori previsti ulteriori bitumature e il rifacimento dei marciapiedi nella zona di via Michelangelo, zona molto frequentata dagli studenti.

Nell’arco del 2025 verranno avviati anche gli interventi di adeguamento e riqualificazione sia dello stabile dell’ex Pretura che della piazza antistante, finanziati con 800 mila euro il primo e con 400 mila euro il secondo.

In centro

Ma se la piazza dell’ex Pretura ha sicuramente bisogno di intervento i lavori più attesi riguarderanno la riqualificazione di piazza Balli, uno dei luoghi più centrali del paese, finanziata anch’essa con 400 mila euro. In questo caso l’inizio dei lavori è previsto nel 2026.

Nel corso del 2025 ci sarà anche il completamento della zona interna del cimitero, finanziato con 250 mila euro, che riguarderà in particolare l’area del recente ampliamento.

«Questo aggiornamento è il frutto di un lavoro di programmazione e ascolto del territorio - commenta l’assessora Salis - e rappresenta un’opportunità concreta per intercettare risorse esterne. Questi interventi possono migliorare in modo significativo la vita quotidiana dei cittadini».

Sempre nel 2025 partiranno anche degli interventi specifici per l’eliminazione di alcune barriere architettoniche, aspetto discusso di recente anche con una rappresentanza dell’associazione “Sardegna Accessibile”.

Il dibattito

Inoltre verrà approvato a breve il Piano di abbattimento delle barriere architettoniche. «Abbiamo deciso di confrontarci direttamente con chi ogni giorno vive sulla propria pelle le difficoltà legate alla presenza di barriere architettoniche - commenta la sindaca Monica Cadeddu - per progettare un paese più accessibile servono suggerimenti concreti, basati sull’esperienza reale. Un paese più inclusivo non è solo un obiettivo, ma una necessità».

«Ben vengano lavori e manutenzioni - commenta il capogruppo di minoranza Leopoldo Trudu - ma siamo preoccupati per l’annosa situazione della stazione ferroviaria, sarebbe tempo di risolverla».

RIPRODUZIONE RISERVATA