VaiOnline
Settimo.
21 febbraio 2026 alle 00:12

Tre milioni per abbellire il centro storico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Conferenza dei sindaci e del Consiglio Metropolitano di Cagliari ha approvato la variazione al Bilancio della Città Metropolitana. Con questo atto, sono state ufficialmente stanziate le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (Fsc). Tra queste, figurano anche tre milioni di euro destinati al Comune di Settimo San Pietro per portare avanti in programma di riqualificazione del centro storico avviato un anno fa.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Gigi Puddu e dal vice sindaco Antonio Concu, con delega al settore Viabilità della Città metropolitana. « Con questi fondi – hanno detto Puddu e Concu – sarà realizzato il secondo intervento del progetto avviato lo scorso anno nelle vie Parrocchia e Aldo Moro, compreso il rifacimento della storica Piazzetta don Secchi».

Proprio ieri la Piazzetta don Secchi è stata riaperta lungo la via Parrocchia: sistemate anche le due scale di accesso alla Piazza chiesa e realizzata una nuova piccola aiuola. Prevista anche la piantumazione di essenze e di alcuni alberi. «Con questi lavori – ha specificato il sindaco Puddu - oltre alla nuova pavimentazione in lastre di granito e sampietrini nelle vie Moro e Parrocchia, sono stati realizzati anche di nuovi sottoservizi per una spesa di un milione e 370 mila di euro. Per favorire il recupero delle vecchie case campidanesi del centro storico sarebbe opportuna la mano pubblica, garantendo forti agevolazioni a beneficio dei privati».

Sarà invece il Comune a recuperare tra le vie Parrocchia e Aldo Moro lo storico Montegranatico. Già disponibili i primi fondi per la sistemazione (con carattere prioritario del tetto in antiche tegole). Servono anche nuovi finanziamenti. Il Comune che ha fatto domanda alla Regione, è in graduatoria per ottenere possibili nuovi fondi. Complessivamente per recuperare l’antico fabbricato dovrebbero servire almeno 800mila euro.

Ora l’arrivo attraverso la Città metropolitana di altri tre milioni di euro. Presto il Comune farà le sue nuove scelte su questo secondo progetto: si interverrà ovviamente utilizzando ancora il granito e i sampietrini: tra le ipotesi, la ripresa dei lavori lungo la via Garibaldi nel cuore del centro storico. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari-Lazio, la carica di Palestra

l Gaggini, Pilia
«Una situazione catastrofica». Schael: stop a qualsiasi incarico. Cappellacci si rivolge al ministro

L’Asl di Cagliari senza guida

Niente nomine, scade la supplenza. L’ombra del commissario da Roma 
Cristina Cossu
Il caso

Fondazione Mont’e Prama Perquisizioni e sequestri della Guardia di Finanza

La Procura di Cagliari indaga 11 persone per corruzione, turbativa d’asta e falso 
Francesco Pinna
La storia

Centenario in Ape fino al Municipio per la carta d’identità

Baunei, Pietro Cabras testimonial del documento elettronico  
Giampaolo Porcu
Il caso

Sea Watch, il Governo impugnerà le sentenze

Ricorso contro i risarcimenti concessi dai giudici di Palermo alla Ong tedesca 
Milano

La Procura: «L’agente ha mentito»

Si aggrava la posizione del poliziotto: il “pizzo” dietro la morte del pusher  
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
Lo scandalo

Londra, la monarchia trema

Scotland Yard cerca documenti nella casa in cui viveva l’ex principe 
il verdetto

Usa, i giudici cancellano i dazi

Per la Corte Suprema il presidente Trump «non aveva il potere di imporli» 