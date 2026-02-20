Tre milioni per abbellire il centro storico 

La Conferenza dei sindaci e del Consiglio Metropolitano di Cagliari ha approvato la variazione al Bilancio della Città Metropolitana. Con questo atto, sono state ufficialmente stanziate le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (Fsc). Tra queste, figurano anche tre milioni di euro destinati al Comune di Settimo San Pietro per portare avanti in programma di riqualificazione del centro storico avviato un anno fa.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Gigi Puddu e dal vice sindaco Antonio Concu, con delega al settore Viabilità della Città metropolitana. « Con questi fondi – hanno detto Puddu e Concu – sarà realizzato il secondo intervento del progetto avviato lo scorso anno nelle vie Parrocchia e Aldo Moro, compreso il rifacimento della storica Piazzetta don Secchi».

Proprio ieri la Piazzetta don Secchi è stata riaperta lungo la via Parrocchia: sistemate anche le due scale di accesso alla Piazza chiesa e realizzata una nuova piccola aiuola. Prevista anche la piantumazione di essenze e di alcuni alberi. «Con questi lavori – ha specificato il sindaco Puddu - oltre alla nuova pavimentazione in lastre di granito e sampietrini nelle vie Moro e Parrocchia, sono stati realizzati anche di nuovi sottoservizi per una spesa di un milione e 370 mila di euro. Per favorire il recupero delle vecchie case campidanesi del centro storico sarebbe opportuna la mano pubblica, garantendo forti agevolazioni a beneficio dei privati».

Sarà invece il Comune a recuperare tra le vie Parrocchia e Aldo Moro lo storico Montegranatico. Già disponibili i primi fondi per la sistemazione (con carattere prioritario del tetto in antiche tegole). Servono anche nuovi finanziamenti. Il Comune che ha fatto domanda alla Regione, è in graduatoria per ottenere possibili nuovi fondi. Complessivamente per recuperare l’antico fabbricato dovrebbero servire almeno 800mila euro.

Ora l’arrivo attraverso la Città metropolitana di altri tre milioni di euro. Presto il Comune farà le sue nuove scelte su questo secondo progetto: si interverrà ovviamente utilizzando ancora il granito e i sampietrini: tra le ipotesi, la ripresa dei lavori lungo la via Garibaldi nel cuore del centro storico. (r. s.)

