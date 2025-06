«Tre milioni per abbattere le barriere» 

Una città “a macchia di leopardo”, dove le barriere architettoniche non sono ovunque ma emergono con chiarezza man mano che ci si allontana dal centro. Così l’urbanista Murielle Drouille, che con l’architetto Aldo Scarpa ha redatto il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), rispondendo a domanda diretta dell’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete, ha descritto il livello di criticità riscontrato a Oristano. Una fotografia sfumata, che evita allarmismi ma conferma una realtà fatta di accessi disomogenei, percorsi interrotti e spazi pubblici da migliorare.

Lo studio

Il documento ieri è stato illustrato in videoconferenza dai tecnici dello Studio Scarpa & Drouille alla Commissione presieduta da Giuliano Uras. Il documento, finanziato dalla Regione con 20mila euro e frutto di rilievi condotti tra aprile e settembre 2024, ha analizzato oltre 200 spazi pubblici e 53 edifici comunali. Il quadro emerso non è uniforme: alcune zone del centro mostrano buone condizioni di accessibilità, mentre in periferia marciapiedi, segnaletica, fermate bus e accessi ai parchi presentano criticità.

Le criticità

Tra i principali nodi evidenziati dal piano: marciapiedi danneggiati o con ostacoli (pali, cartelli, dislivelli), pensiline del trasporto pubblico poco confortevoli o inaccessibili e una rete commerciale ancora poco fruibile da chi ha difficoltà motorie. Anche l’accesso a molti parchi risulta limitato o disagevole, spesso per la mancanza di percorsi sicuri o di giochi inclusivi.

Gli interventi

Secondo il quadro economico, la spesa stimata per l’attuazione del Peba è di circa 2,8 milioni di euro, da distribuire tra il 2025 e il 2029. Le voci più significative riguardano l’adeguamento dei marciapiedi e dei percorsi pedonali (oltre 1 milione), la messa in sicurezza degli attraversamenti e l’installazione di segnaletica inclusiva, la riqualificazione dei parchi con giochi accessibili e, non ultimo, l’adeguamento degli edifici comunali con interventi su ingressi, servizi igienici e percorsi interni.

I commenti

Cifra sottostimata per il consigliere Gianfranco Licheri che ha evidenziato come «le soluzioni prospettate rappresentino un primo passo utile, ma non bastano: per risolvere il problema serve un intervento più ampio sui marciapiedi, oggi spesso inadeguati anche per un normodotato». Per il presidente del parlamentino, Giuliano Uras, «Il Comune deve essere il primo a dare il buon esempio. Dobbiamo iniziare dagli edifici pubblici, rendendoli accessibili dentro e fuori. Solo così potremo chiedere lo stesso ai privati».

Le tappe

Il Peba prevede ora un iter articolato: tornerà in commissione per eventuali integrazioni, quindi sarà adottato dalla Giunta e approderà in Consiglio per l’approvazione. Poi si aprirà una finestra di 60 giorni per la raccolta di osservazioni dei cittadini, associazioni e categorie professionali. Il dirigente del settore Lavori pubblici, Alberto Soddu, ha invitato l’amministrazione e il Consiglio a procedere con rapidità: «Solo muovendoci in tempi brevi potremo intercettare i finanziamenti necessari per mettere in pratica il piano».

