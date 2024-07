Tre milioni di invisibili La Cgil: stop al caporalato 

La tragica vicenda di Satnam Singh, il bracciante indiano abbandonato con il braccio amputato mentre lavorava nelle campagne dell’agropontino, accende di nuovo i riflettori sul lavoro nero. Sono tre milioni i lavoratori invisibili senza diritti ed «è ora di dire basta», avverte il segretario della Cgil, Maurizio Landini, alla manifestazione nazionale indetta a Latina contro il caporalato. Il governo, che ha potenziato le ispezioni, è pronto a fare un altro passo: la ministra del Lavoro Marina Calderone incontrerà le parti sociali la prossima settimana per accelerare sulla patente a punti che penalizzerà le imprese non rispettose delle regole. Per ora vale nel settore edile, ma l’intenzione è di estenderla ad altri. Secondo la ministra, però, gli incidenti mortali sono «ai livelli più bassi di sempre». Parole che scatenano l’opposizione, da Pd ad Avs, che la accusa di «vivere sulla luna».

